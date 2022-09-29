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Dünya

Biden: Ian Kasırgası Florida tarihindeki en ölümcül fırtına olabilir

ABD Başkanı Joe Biden, Florida'yı dün vuran ve etkisini hala sürdüren Ian Kasırgası'nın, eyalet tarihindeki en ölümcül fırtına olabileceğini söyledi.

AA29 Eylül 2022 Perşembe 20:36 - Güncelleme:
Biden: Ian Kasırgası Florida tarihindeki en ölümcül fırtına olabilir
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Biden, Washington DC'deki Federal Acil Durum Yönetim Ajansı (FEMA) binasını ziyaret ederek, Ian Kasırgası hakkında bilgi aldı.

FEMA yetkililerini çalışmalarından dolayı tebrik eden Biden, "Kasırga dün karaya vurdu ve Florida'da ilerlemeye devam ediyor. Bu, Florida tarihindeki en ölümcül fırtına olabilir. Sayılar henüz net değil, ama azımsanmayacak sayıda ölüm olduğunu duyuyoruz." dedi.

Joe Biden, halka, kasırga ile ilgili yetkililerin uyarılarına uyma ve gerçekten zorunlu olmadıkça dışarı çıkmaması çağrısı yaparken, petrol şirketlerine de "kasırgayı akaryakıt fiyatlarını artırmak için bahane olarak kullanmayın" uyarısında bulundu.

Şartlar el verdiğinde Florida'yı ziyaret edeceğini kaydeden Biden, Fiona Kasırgası'ndan etkilenen Porto Riko'yu da unutmadıklarını ve buraya da bir seyahat planladığını aktardı.

Florida kıyılarını 5. Kategori kasırga olarak vuran Ian, karada hız kaybetmiş ve tropikal fırtına statüsüne düşmüştü. Kasırganın neden olduğu tahribatı AA görüntülemişti.

  • ABD Başkanı Joe Biden
  • ABD Başkanı Biden
  • Ian kasırgası

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