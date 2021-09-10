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Dünya

Biden ile Cinping, ABD ve Çin arasında iş birliği alanları ile çakışan çıkarları görüştü

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD'li mevkidaşı Joe Biden ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

AA10 Eylül 2021 Cuma 07:29 - Güncelleme: 10 Eylül 2021 Cuma 08:30
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South China Morning Post'un haberine göre, görüşmede liderler Washington ile Pekin arasındaki son dönemde artan rekabetin nasıl rayında yürütülebileceğine ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Çin tarafı, yaptığı yazılı açıklamada, "İki lider ikili ilişkilere ve ortak çıkarları bulunan meselelere dair samimi, derin ve kapsamlı bir stratejik iletişim ve değerlendirmelerde bulunmuştur." ifadelerine yer verdi.

Görüşmede Şi, ABD ve Çin ilişkilerinin yeniden istikrarlı gelişime yönelik doğru bir yola sokulması için siyasi ve stratejik cesaret göstermesi gerektiğini vurgulayarak, "Dünya Çin ile ABD'nin iş birliğinden fayda sağlayacak, cepheleşmesinden ise zarar görecektir." ifadesini kullandı.

Beyaz Saray ise görüşmeye dair açıklamada Biden'ın muhatabına "görüşmelerin, ABD'nin iki ülke arasındaki rekabeti sorumlu şekilde yürütme çabalarının parçası olduğu" mesajını verdiği belirtildi.

Açıklamada, "Başkan Biden, ABD'nin Hint-Pasifik bölgesinde ve dünyada barış, istikrar ve refahın sürdürülmesinde çıkarı olduğunun altını çizmiştir. İki lider ülkelerin rekabetinin çatışma güzergahına girmemesinin güvence altına alınması için taraflara düşen sorumlulukları ele almıştır." ifadeleri yer aldı.

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