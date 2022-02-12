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Dünya

Biden ile Putin arasındaki kritik görüşme sona erdi

ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki kritik Ukrayna görüşmesinin sona erdiği bildirildi.

AA12 Şubat 2022 Cumartesi 19:36 - Güncelleme: 12 Şubat 2022 Cumartesi 20:25
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Beyaz Saray'dan gönderilen basın notuna göre Biden ile Putin arasındaki telefon görüşmesi ABD Doğu saatiyle 12.06'da (TSİ 20.06) tamamlandı. 1 saat 2 dakika süren telefon görüşmesine ilişkin Beyaz Saray'ın yazılı bir açıklama yapması bekleniyor.

Dün ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın "Rusya Ukrayna'da işgale her an başlayabilir." şeklindeki açıklamasının ardından gözler bugün Biden ile Putin arasındaki görüşmeye çevrilmişti.

ABD yönetimi, Ukrayna'daki zorunlu olmayan diplomatik personelin ülkeyi terk etmesi talimatını vermiş, ayrıca ülkedeki 160 askerini de geri çekme kararı almıştı.

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