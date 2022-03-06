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Dünya

Biden ile Zelenskiy telefonda Ukrayna'daki son durumu görüştü

ABD Başkanı Joe Biden ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in, Ukrayna'daki son durum hakkında telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.

AA6 Mart 2022 Pazar 05:10 - Güncelleme: 6 Mart 2022 Pazar 05:11
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Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Biden'ın görüşmede ABD ve müttefiklerinin Ukrayna'daki saldırganlığının Rusya'ya maliyetini artırmak için devam eden eylemlerinin altını çizdiği aktarıldı.

Görüşmede, özellikle, Visa ve Mastercard'ın Rusya'daki hizmetlerini durdurma kararının memnuniyetle karşıladığı belirtilerek Biden yönetiminin Ukrayna'ya güvenlik, insani ve ekonomik yardımı artırdığı ve ek finansman sağlamak için Kongre ile yakın şekilde çalıştığı vurgulandı.

Ukrayna'daki bir nükleer santrale yapılan son Rus saldırısıyla ilgili endişelerin de dile getirildiği görüşmede, reaktörleri güvenli durumda tutan Ukraynalı operatörlerin beceri ve cesareti övüldü.

İki başkanın ayrıca, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden müzakereleri de ele aldığı bildirildi.

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