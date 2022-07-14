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Dünya

Biden, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüştü

ABD Başkanı Joe Biden, resmi temaslarda bulunduğu İsrail'de Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile bir araya geldi.

AA14 Temmuz 2022 Perşembe 18:33 - Güncelleme:
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İsrail Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Herzog, Batı Kudüs'teki Cumhurbaşkanlığı konutunda Biden ile görüştü.

Herzog, ABD Başkanı Biden'a törenle "İsrail Cumhurbaşkanlığı Onur Nişanı"nı takdim etti.

Konuttaki ziyaretçi defterini imzalayan Biden ise şu satırları kaleme aldı:

"Dostum, iki büyük ülkemiz arasındaki sağlam bağı derinleştirmek adına ailenle birlikte yaptığın her şey için teşekkür ederim. Ortak İrlanda köklerimizden ortak İsrail sevgimize kadar, kalpte ve ruhta birleştik. Dostluğumuz kalıcı olsun ve büyümeye devam etsin! Bu, büyükbabam Finnegan'ın dediği gibi, İrlandalının yapacağı şeydir. Tanrı seni korusun... Joe."

  • ABD Başkanı Joe Biden
  • İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog
  • israil

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