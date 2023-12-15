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Dünya

Biden: İsrail'in sivillerin öldürülmemesi konusunda daha dikkatli olması gerek

Gazze'deki İsrail saldırıları devam ederken ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in Gazze'de sivillerin öldürülmemesi konusunda daha dikkatli olması gerektiğini söyledi.

AA15 Aralık 2023 Cuma 00:27 - Güncelleme:
Biden: İsrail'in sivillerin öldürülmemesi konusunda daha dikkatli olması gerek
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ABD Başkanı Biden, Maryland eyaletinde katıldığı bir toplantıda İsrail-Filistin meselesine ilişkin bir soruyu yanıtladı.

Biden, "İsrail'in yılbaşına kadar savaş yoğunluğunu düşürmesi gerektiğini düşünüyor musunuz?" şeklindeki bir soruya, "İsrail'den sivillerin hayatlarını nasıl kurtarabileceklerine odaklanmalarını istiyorum. Hamas'ın peşinden gitmeye devam etsinler ama (siviller konusunda) daha dikkatli olsunlar." diye yanıt verdi.

ABD Başkanı Biden, önceki günkü açıklamasında da, İsrail'in Gazze'de "ayrım gözetmeksizin sürdürdüğü bombalamalar" sebebiyle dünyanın desteğini kaybetmeye başladığını ve İsrail Başbakanı Netanyahu'nun uzun vadeli bir çözüm için hükümetini değiştirmesi gerektiğini söylemişti.

  • ABD Başkanı
  • İsrail saldırıları
  • Gazze sivilleri

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