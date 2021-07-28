Biden: Putin daha da tehlikeli hale geliyor

star.com.tr 28 Temmuz 2021 Çarşamba 11:59 - Güncelleme: 28 Temmuz 2021 Çarşamba 12:50

Ulusal İstihbarat Direktörlüğü Genel Merkezini ziyaret eden ABD Başkanı Joe Biden, Donald Trump döneminde gündemi uzun bir süre meşgul eden 'seçimlere Rusya müdahalesi' iddiasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i tehdit olarak nitelendiren Biden, "Başının belada olduğunu biliyor ve bu onu daha da tehlikeli hale getiriyor." dedi.

Rusya'nın ABD'de 2022'de yapılacak ara seçimlere müdahale etmeyi planladığına dair bir istihbari bilgi aldığını ileri süren Biden, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Rusya'nın 2022 seçimleri manipüle etme konusunda neler yaptığına bakın. Bu tamamen, egemenliğimizin ihlalidir.'

Biden, Moskova'nın yaklaşmakta olan ABD ara seçimlerine ne şekilde müdahale edebileceğini belirtmedi ve neye "bakılması" gerektiğine dair açıklama yapmadı.

ABD Başkanı, siber saldırıların bir gün "silahlı bir çatışmayı tetikleyebileceğini" de sözlerine ekledi.

ABD ara seçimleri 8 Kasım 2022'de yapılacak ve katılımcılar Temsilciler Meclisi'ndeki 435 sandalyenin tamamı ve 100 Senato sandalyesinin 34'ü için yarışacak. Ayrıca çok sayıda eyalet ve yerel seçim yapılacak.

star.com.tr