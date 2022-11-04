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Dünya

Biden: İstihdam raporu toparlanmamızın güçlü kalmaya devam ettiğini gösteriyor

ABD Başkanı Joe Biden, ülkede ekim ayı istihdam verilerinin toparlanmanın güçlü kalmaya devam ettiğini gösterdiğini ifade etti.

AA4 Kasım 2022 Cuma 17:49 - Güncelleme:
Biden: İstihdam raporu toparlanmamızın güçlü kalmaya devam ettiğini gösteriyor
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Biden, yaptığı yazılı açıklamada, ekim ayı istihdam verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

İstihdamın ekimde 261 bin kişilik artış kaydettiğini, işsizlik oranın ise yüzde 3,7 ile tarihi düşük seviyelere yakın seyrettiğini belirten Biden, "Bugünkü istihdam raporu, toparlanmamızın güçlü kalmaya devam ettiğini gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Biden, ABD ekonomisinin büyümeye ve istihdam yaratmaya devam ettiğini kaydetti.

Enflasyonun ise en büyük ekonomik sorunları olduğunu belirten Biden, Amerikan ailelerinin kendilerini sıkışmış hissettiklerini bildiğini aktardı.

Biden, "Diğer ülkelerde yükselen küresel enflasyon bizi de vuruyor." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Biden, enflasyonu düşürmek için ne gerekiyorsa yapacaklarını yineledi.

ABD Çalışma Bakanlığı'nın bugün açıkladığı verilere göre, ülkede tarım dışı istihdam ekimde 261 bin kişiyle beklenenden fazla artarken, işsizlik oranı yüzde 3,5'ten yüzde 3,7'ye yükseldi.

  • ABD Başkanı Joe Biden
  • Joe Biden
  • Biden

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