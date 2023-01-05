Biden, kanlı Kongre baskınının yıldönümünde 12 kişiye madalya verecek

ABD'de eski Başkan Donald Trump'ın destekçileri tarafından 6 Ocak 2021'de düzenlenen kanlı Kongre baskınının 2'nci yıldönümünde ABD Başkanı Joe Biden'ın Beyaz Saray'da düzenlenecek tören ile birçok kişiye ABD'nin en yüksek ikinci sivil madalyası olan Başkanlık Yurttaş Madalyası vereceği açıklandı. Madalyanın aralarında kolluk kuvvetleri, seçim görevlileri, eyalet ve yerel yetkililer bulunan toplan 12 kişiye verileceği ifade edildi. Madalya verilecek isimler arasında, 2020 seçim sonuçları konusunda baskılara direnen eski Arizona Meclis Başkanı Rusty Bowers ve Michigan Eyalet Sekreteri Jocelyn Benson, üyeler tahliye edilirken isyancıları Senato katından uzaklaştıran Kongre Binası'nda görevli polis memuru Eugene Goodman, Georgia seçim görevlisi Ruby Freeman yer alıyor.

TRUMP'IN 4 SUÇTAN SUÇLANMASI TAVSİYE EDİLMİŞTİ



Temsilciler Meclisi'nde kurulan 6 Ocak Soruşturma Komitesi, 19 Aralık'ta Trump'a 4 suçlama yöneltmişti. Komite, federal savcılardan Trump'ı baskın nedeniyle Kongre'nin resmi sürecini engelleme, komplo kurmak, yanlış beyanda bulunmak ve ayaklanma ile suçlamalarını tavsiye etmişti.

Baskın ile ilgili kendi soruşturmasını yürüten Adalet Bakanlığı'nın yakın zamanda yayınladığı bir rapora göre ise, bugüne kadar yaklaşık 900 kişi isyana katılmakla suçlandı ve yaklaşık 470'i suçunu kabul etti.

Kongre baskınında 5 kişi hayatını kaybetmiş, 140'tan fazla kişi de yaralanmıştı.