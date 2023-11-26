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Dünya

Biden Katar Emiri Temim ile görüştü: Gazze'deki geçici ateşkes değerlendirildi

Katar Emiri Şeyh Temim, ABD Başkanı Biden ile Gazze'deki geçici insani ara mutabakatına ilişkin gelişmeleri görüştü.

AA26 Kasım 2023 Pazar 00:46 - Güncelleme:
Biden Katar Emiri Temim ile görüştü: Gazze'deki geçici ateşkes değerlendirildi
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Katar Emirlik Divanından yapılan açıklamaya göre, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile ABD Başkanı Joe Biden telefon görüşmesi gerçekleştiği açıklandı.

Görüşmede, "İşgal altındaki Filistin topraklarındaki özellikle Hamas ile İsrail arasında varılan insani ateşkes anlaşması uygulanmasına ilişkin son gelişmelerin tartışıldığı" belirtildi.

Açıklamada, "Gerginliği azaltmak, sivillerin hayatını korumak, uluslararası insani hukuka saygı göstermek ve Gazze'deki Filistinlilere insani yardım akışının devamını sağlamak konusunda uluslararası çabanın devam etmesinde mutabık kalındı." ifadelerine yer verildi.

Katar resmi haber ajansı QNA'nın önceki gün yayımladığı habere göre, ABD Başkanı Biden, "İsrail ile Hamas arasında geçici insani ateşkes sağlanmasındaki rolünden dolayı" Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'ye teşekkür etmişti.

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