Biden ''katliamı durdurun'' diyemedi: İsrail'e ''daha az müdahale'' ikazı

ABD Başkanı Joe Biden Biden, Oval Ofis'te gazetecilerin, İsrail ordusunun Gazze'deki sivilleri ve sağlık kuruluşlarını hedef almasına yönelik sorularını cevaplayarak, "Bildiğimiz gibi, olup bitenlerle ilgili endişelerimi dile getirmekten çekinmedim. Umudum ve beklentim, hastanelere yönelik müdahale eylemlerinin daha az olması ve İsraillilerle temas halinde kalmamızdır." açıklamasında bulundu.

Beyaz Saray'da First Lady Jill Biden ile birlikte bir kadın sağlığı araştırma girişimine imza attığı sırada konuşan Biden, "Bu yüzden biraz umutluyum ancak hastanelerin korunması gerekiyor." dedi.

İsrail, Hamas tarafından kullanıldığı iddiasıyla Şifa Hastanesi'nin yakın çevresine geçen haftadan bu yana ağır saldırılar düzenlerken Hamas İsrail'in bu iddiasını sürekli olarak reddediyor.

Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, sosyal medya platformu X'ten, "Şifa Hastanesi'nde durum çok vahim. Hasta ölümlerinde feci oranda artış var. Ne yazık ki hastane, artık hastane olarak hizmet veremiyor." değerlendirmesinde bulunmuştu.

"HASTALARIN VE HASTANELERİN KORUNDUĞUNU GÖRMEK İSTİYORUZ"



ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İsrail'in abluka altındaki Gazze'de bulunan hastanelere saldırılarına ilişkin "Hastaların ve hastanelerin korunduğunu görmek istiyoruz." dedi.

Sullivan, düzenlediği basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD'de hükümete sert tepki: İsrail'e silah yardımını durdurun İsrail'in Gazze'deki hastanelere yönelik saldırılarına ilişkin konuşan Sullivan, "Hastaneler korunmalı ve etkin bir şekilde çalışabilmelidir ki hastalara bakım verilebilsin. Bakımın devamını sağlamak için de insanların bir hastaneden başka bir hastaneye tahliye edilirken, tahliye yollarının güvenli olması gerekir." ifadelerini kullandı.

"Hastaların ve hastanelerin korunduğunu görmek istiyoruz." diyen Sullivan, İsrail'in kendilerine, "hastanelerden ayrılan insanlar için tahliye yollarının bulunduğunu ve öyle olmaya da devam edeceğini söylediğini" aktardı.