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Dünya

Biden konuşması sırasında gözyaşlarını tutamadı

ABD Başkanı seçilen Joe Biden, yemin töreni için başkent Washington'a gitti. Başkente hareket etmeden önce Delaware'de açıklamalarda bulunan Biden, duygusal bir konuşma yaptı.

AA20 Ocak 2021 Çarşamba 09:12 - Güncelleme: 20 Ocak 2021 Çarşamba 09:12
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Konuşmasını yaparken gözleri dolan Biden, "Washington'a yolculuğumuzun burada başlaması benim için oldukça kişisel. Karanlık günlerden geçiyoruz ama sonunda her zaman ışık var. Bu eyalet bana bunu öğretti." dedi.

Washington'da Blair House'da kalacak olan Biden, akşam saatlerinde ise Lincoln Memorial'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin anılacağı bir törene katılacak.

Biden bugün yerel saatle 11.30 civarında yoğun güvenlik önlemleri altında başlayacak devir teslim töreninde ABD'nin 46. başkanı olacak.

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