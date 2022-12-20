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Dünya

Biden, Kuzey Amerika Liderleri Zirvesi için 9-10 Ocak'ta Meksika'ya gidecek

ABD Başkanı Joe Biden, Kuzey Amerika Liderleri Zirvesine katılmak üzere 9-10 Ocak'ta Meksika'ya gidecek. Biden, burada Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile bir araya gelecek.

AA20 Aralık 2022 Salı 20:15 - Güncelleme:
Biden, Kuzey Amerika Liderleri Zirvesi için 9-10 Ocak'ta Meksika'ya gidecek
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Zoom üzerinden Beyaz Saray muhabirlerine ABD'nin dış politikasındaki son gelişmeleri değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Biden'ın 9-10 Ocak'ta Kuzey Amerika Liderleri Zirvesine katılmak üzere Meksika'nın başkenti Mexico City'e gideceğini belirten Kirby, Biden'ın burada Meksika Devlet Başkanı Lopez Obrador ve Kanada Başbakanı Trudeau ile bir araya geleceğini söyledi.

Kirby, Biden'ın zirvede üç ülke arasındaki girişimlerin ilerlemesine dair değerlendirmelerde bulunacağını ve iklim değişikliği konularına eğileceğini kaydetti.

Koordinatör Kirby, zirvede Biden'ın düzensiz göç konusunu da gündeme getirmesinin beklendiğini aktardı.

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