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Dünya

ABD Başkanı Biden: Kimyasal silah kullanırsa NATO gerekli cevabı verecektir

NATO Liderler Zirvesi sonrası açıklamada bulunan ABD Başkanı Biden, 'ABD Başkanı Biden, Rusya'nın Ukrayna'da kimyasal silah kullanması durumunda karşılık vereceklerini ve bu karşılığın da kimyasal silahın kullanım şekline bağlı olacağını söyledi.' dedi.

AA24 Mart 2022 Perşembe 20:41 - Güncelleme: 24 Mart 2022 Perşembe 21:14
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Biden, Brüksel'de katıldığı NATO Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenleyerek, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Rusya'nın Ukrayna'da kimyasal silah kullanacağına ilişkin ellerinde bir istihbarat bulunup bulunmadığının sorulması üzerine Biden, "Size şu an istihbarat verisi veremem, bu nedenle de sorunuzu yanıtlayamam. Ancak Rusya bunu (kimyasal silah) kullanırsa karşılık veririz. Bu karşılığın içeriği ise silahın kullanım şekline bağlı olur." ifadesini kullandı.

Biden başka bir gazetecinin "Rusya'nın G20'den çıkarılması gerektiğine inanıyor musunuz?" sorusuna "Buna cevabım evet. Bu durum G20'ye bağlı. Bugün bu konu da gündeme geldi. Eğer bu yapılamayacaksa, Endonezya ve diğer ülkeler buna karşı çıkarsa, Ukrayna'nın da toplantılara katılımını sağlamalıyız." yanıtını verdi.

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