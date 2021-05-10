Biden, NATO üyesi Doğu Avrupa devletlerinin düzenlediği güvenlik zirvesine katılacak

Reuters 10 Mayıs 2021 Pazartesi 14:12 - Güncelleme: 10 Mayıs 2021 Pazartesi 14:13

NATO'nun Doğu Avrupa'daki üyelerinin katılımıyla gerçekleşecek olan Bükreş dokuzlusu adlı zirveye Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis ve Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ev sahipliği yapacak.

Romanya Cumhurbaşkanı Iohannis, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Joe Biden'ı bugün Bükreş'te yapılacak Bükreş-9 zirvesinde ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

Iohannis, "Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile beraber, NATO zirvesine hazırlık olarak NATO Sekreteri Jens Stoltenberg'i de ağırlayacağız ve Atlantik ötesi ilişkilerine, NATO 2030'a, doğu hattındaki savunmaya ve caydırmaya odaklanacağız" dedi.

Video konferans sistemiyle yapılacak olan zirveye Biden, NATO Sekreteri Stoltenberg, Bulgaristan, Çekya, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya ve Slovakya cumhurbaşkanları katılacak.