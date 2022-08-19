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Dünya

Biden, nefret kaynaklı şiddete karşı Beyaz Saray'da zirve düzenleyecek

ABD Başkanı Joe Biden'ın, gelecek ay Beyaz Saray'da nefret kaynaklı şiddete karşı mücadeleyi amaçlayan bir zirve düzenleyeceği bildirildi.

AA19 Ağustos 2022 Cuma 19:37 - Güncelleme:
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Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Biden'ın başkanlık kampanyası sırasında dile getirdiği "ulusun ruhunu iyileştirme" taahhüdü çerçevesinde 15 Eylül'de düzenlenecek "Birlikte Dayanışma Zirvesi"ne ev sahipliği yapacağı duyuruldu.

Zirvede, şiddetin kamu güvenliği ve demokrasi üzerindeki "aşındırıcı etkileri"ne dikkat çekileceği kaydedilen açıklamada, "Birlikte Dayanışma Zirvesi, her ırktan, dinden, bölgeden, siyasi ilişkiden ve her kesimden Amerikalıya bu konuyu birlikte ele almaları için önemli bir fırsat sunacak." ifadesi kullanıldı.

Biden'ın açılış konuşmasını yapacağı zirveye, sivil haklar grupları, dini liderler, şirket yöneticileri, kolluk kuvvetleri, silahlı şiddeti önleme savunucuları, şiddet içeren nefret gruplarının eski üyeleri ile aşırılık yanlısı şiddet mağdurları temsilcilerinin katılacağı belirtildi.

Açıklamada, zirve ile Demokratlar ve Cumhuriyetçilerin yanı sıra federal, eyalet ve yerel düzeylerdeki siyasi liderleri nefret saikli şiddete karşı birleşmek için bir araya getirilmesinin de amaçlandığı vurgulandı.

Konuşmacı ve katılımcıların isimlerinin zirveye yakın bir tarihte açıklanacağı bilgisi paylaşıldı.

  • ABD Başkanı Joe Biden
  • Joe Biden
  • Biden

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