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Dünya

Biden-Netanyahu görüşmesinin bu ay Beyaz Saray'da yapılması bekleniyor

ABD Başkanı Joe Biden'ın, 24 Temmuz'da ABD Kongresine hitap edecek olan soykırımcı İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bu ay Beyaz Saray'da görüşmesi bekleniyor.

AA3 Temmuz 2024 Çarşamba 12:07 - Güncelleme:
Biden-Netanyahu görüşmesinin bu ay Beyaz Saray'da yapılması bekleniyor
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ABD basınında yer alan haberlere göre, Başkan Biden yönetimi ile İsrail hükümeti arasında tansiyon artarken Başbakan Netanyahu, 24 Temmuz'da ABD Kongresi'nde konuşma yapmak üzere Washington'a gidecek. Söz konusu ziyaret, 7 Ekim 2023'ten sonra Netanyahu'nun yapacağı ilk yurt dışı ziyaret olacak.

GÖRÜŞME BEYAZ SARAY'DA YAPILACAK

İsminin açıklanmasını istemeyen bir Beyaz Saray yetkilisi, Biden'ın 30 yılı aşkın süredir Netanyahu'yu tanıdığını vurgulayarak, iki liderin muhtemelen Beyaz Saray'da görüşeceklerini söyledi. Bununla birlikte yetkili, görüşmenin resmi olarak duyurulması için ellerinde henüz bir şey olmadığını kaydetti.

Biden ile Netanyahu görüşmesi, esir takası ve ateşkes anlaşmasının çıkmaza girdiği bir dönemde gerçekleşecek.

GAZZE KONULU GERİLİM YÜKSEK

Öte yandan ABD'nin, İsrail'in Gazze Şeridi'nde saldırılarını sürdürme biçimi ve sivillerin korunmasına yönelik eksiklik sebebiyle hayal kırıklığı yaşadığı belirtiliyor. Biden ile Netanyahu arasındaki tansiyon kamuoyuna sızmış durumda. Netanyahu, geçen ay Biden yönetimini İsrail'e silah sevkiyatı yapmayı reddetmekle suçlamıştı.

  • GAZZE
  • Netanyahu

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