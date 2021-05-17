Biden, Netanyahu ile bir kez daha görüşeceğini açıkladı

AA 17 Mayıs 2021 Pazartesi 21:39 - Güncelleme: 17 Mayıs 2021 Pazartesi 21:39

Biden, Beyaz Saray'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeledeki aşılama sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bir gazetecinin "Hafta sonu İsrail ve Filistin'de gerginliğin tırmandığını gördük, neden bir ateşkes çağrısı yapmıyorsunuz?" sorusu üzerine Biden, "Başbakan (Binyamin) Netanyahu ile bir saat içinde telefonda görüşeceğim, sonrasında söyleyecek daha çok şeyimiz olacak." dedi.

Başkan Biden başka bir gazetecinin, "İsrail'in meşru müdafaa hakkını savunuyorsunuz, peki İsrail'in eylemlerinin orantılı olduğuna inanıyor musunuz?" sorusuna ise yanıt vermeden salondan ayrıldı.