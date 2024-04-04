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Dünya

Biden'dan Netanyahu'ya ateşkes talimatı: Anlaşmaya varın

ABD Başkanı Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya 'Gazze'de acil ateşkesin gerekli olduğunu' ve 'İsrail'in gecikmeden anlaşmaya varması gerektiğini' söyledi

AA4 Nisan 2024 Perşembe 21:03 - Güncelleme:
Biden'dan Netanyahu'ya ateşkes talimatı: Anlaşmaya varın
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Beyaz Saraydan yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD Başkanı Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu ile telefonda görüştü ve Gazze'deki son saldırıları ele aldı.

Biden, görüşmede, Dünya Merkez Mutfağı (World Central Kitchen-WCK) adlı uluslararası yardım kuruluşunun 7 çalışanının İsrail tarafından öldürülmesini gündeme getirerek, WCK ve bölgede görev yapan insani yardım kuruluşlarına yönelik saldırıların ve Gazze'deki insani durumun "kabul edilemez" olduğunu vurguladı.

İsrail'in sivil kayıplar, insani durum ve yardım görevlilerinin korunması konularında somut, spesifik ve ölçülebilir adımlar atmasını beklediklerini kaydeden Biden, Gazze'de insani durumun düzeltilebilmesi ve masum sivillerin korunması için "acil ateşkesin gerekli olduğunu" belirtti.

- ABD YARDIMLARI SİVİLLERİ KORUMAYA YÖNELİK ADIMLARA BAĞLI OLACAK

Diğer yandan Biden, Netanyahu'ya, "ABD'nin Gazze bağlamında bundan sonraki İsrail yardımlarının sivilleri ve insani yardım görevlilerini korumaya dönük atacağı adımlara bağlı olacağını" iletti.

- WCK çalışanlarının öldürülmesi

Görüşmede ayrıca İran'la ilgili bölgesel tehditlerin de ele alındığı ve Biden'ın İsrail'e "her türlü tehdide karşı güçlü destek vermeye devam edeceğini" söylediği belirtildi.

ABD Başkanı Biden, WCK yardım kuruluşunda çalışan 7 yardım görevlisinin İsrail saldırısında Gazze'de öldürülmesini "büyük üzüntüyle" karşıladığını ifade etmiş ve İsrail'den kapsamlı ve şeffaf bir soruşturma beklediklerini açıklamıştı.

- WCK ÇALIŞANLARININ ÖLDÜRÜLMESİ

İsrail'in 1 Nisan'da Gazze'deki Deyr el-Belah bölgesine düzenlediği saldırıda World Central Kitchen'ın çalışanları yaşamını yitirmişti.

WCK'den yapılan açıklamada, saldırıda ölen 7 çalışanın Avustralya, Polonya, Birleşik Krallık, ABD-Kanada ve Filistin uyruklu olduğu belirtilmişti.

Açıklamada, ekibin saldırı sırasında çatışmasızlık bölgesinde kuruluş logosu taşıyan 2 zırhlı araçta bulunduğu kaydedilmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise WCK çalışanlarının öldürülmesinde "kasıt olmadığını" savunarak, "Savaşlarda bu tür olaylar olur, bunu sonuna kadar araştıracağız. İlgili hükümetlerle iletişim halindeyiz. Bunun yeniden olmaması için her şeyi yapacağız." ifadelerini kullanmıştı.

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