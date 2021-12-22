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Dünya

Biden öğrenci kredileri geri ödemesindeki ertelemeyi 1 Mayıs'a uzattı

ABD Başkanı Joe Biden, Kovid-19 salgını nedeniyle askıya alınan öğrenci kredisi geri ödemelerinin erteleme süresini 1 Mayıs'a kadar uzattı.

AA22 Aralık 2021 Çarşamba 21:43 - Güncelleme: 22 Aralık 2021 Çarşamba 21:43
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Biden, yaptığı yazılı açıklamada, mevcut durumda öğrenci kredisi geri ödemelerinin 1 Şubat'ta başlayacağını anımsatarak, bu süreyi 1 Mayıs'a uzattığını bildirdi.

Hem salgını yönetmeye hem de ekonomiyi güçlendirmeye çalıştıklarını vurgulayan Biden, Eğitim Bakanlığının da öğrenim kredisi borcu olan kişilerin mali durumunu iyileştirmek için çabaladığını ifade etti.

ABD'de Kovid-19 salgınının başından bu yana hem eski Başkan Donald Trump hem de Biden yönetimi, öğrenci kredilerinin geri ödenmesini dondurmuştu.

  • ABD Başkanı Joe Biden
  • Biden

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