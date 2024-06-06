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Dünya

Biden olmayan sandalyeye oturmayı denedi! O anlar kameralara yansıdı

ABD Başkanı Joe Biden, Normandiya Çıkarması'nın 80. yıl dönümü için gittiği Fransa'da bu kez de olmayan bir sandalyeye oturmaya çalıştı.

AA6 Haziran 2024 Perşembe 17:12 - Güncelleme:
Biden olmayan sandalyeye oturmayı denedi! O anlar kameralara yansıdı
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ABD Başkanı Joe Biden, Normandiya Çıkarması'nın 80. yıl dönümü kapsamında Fransa'da düzenlenen anma töreninde, olmayan sandalyeye oturmaya çalıştı.

Fransa'nın Colleville-sur-Mer kentindeki ABD mezarlığında, 2. Dünya Savaşı'nın seyrini değiştiren Normandiya Çıkarması'nın 80. yıl dönümü nedeniyle anma töreni yapıldı.

Törenden paylaşılan görüntülere göre, Biden, var olmayan bir sandalyenin önünde durduğunu zannederek oturmaya çalıştı.

Sosyal medyada da yayılan görüntülere dair bazı kullanıcılar Biden'ın yaşı ve sağlık durumuna yönelik eleştirel yorumlarda bulundu.

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