Biden, oy kullanma haklarını genişleten kararnameyi imzalayacak

AA 08 Mart 2021 Pazartesi 12:44 - Güncelleme: 08 Mart 2021 Pazartesi 12:44

Biden, katıldığı bir programda, 1965 yılında, Alabama eyaletinin Salma kentinde yaklaşık 600 aktivistin askerler tarafından sert şekilde dövüldüğü hatırlatarak "Kanlı Pazar" olarak bilinen bu olayı andı.

Oy kullanma haklarının genişletildiği kararnameyi imzalayacağını açıklayan Biden, "Her uygun seçmen oy verebilmeli ve oy sayılmalıdır. İyi fikirleriniz varsa, saklamak zorunda değilsiniz. Bırakın insanlar oy kullansın." dedi.

Selma kentinde 1965 yılında siyahilerin oy kullanma hakkı için düzenlenen protesto yürüyüşüne yüzlerce siyahi Amerikalı katılmıştı. Protestocular, Edmund Pettus köprüsünü geçerken polis şiddetiyle karşılaşmış ve olaylar "Kanlı Pazar" olarak tarihe geçmişti.