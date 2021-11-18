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Dünya

Biden, Pekin Kış Olimpiyatları'na diplomatik boykotu düşündüklerini açıkladı

ABD Başkanı Joe Biden, Pekin Kış Olimpiyatları'na diplomatik boykot uygulamayı düşündüklerini bildirdi.

AA18 Kasım 2021 Perşembe 22:32 - Güncelleme: 18 Kasım 2021 Perşembe 22:32
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Biden, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile yapacakları ikili görüşme öncesi Oval Ofis'te gazetecilere açıklama yaptı.

Çin'in "insan hakları ihlalleri" uyguladığı gerekçesiyle bu ülkede düzenlenecek Pekin Kış Olimpiyatları'na diplomatik boykot uygulayacakları iddiasına ilişkin soru üzerine Biden, "Evet, bu yapmayı düşündüğümüz bir şey." ifadesini kullandı.

Washington Post gazetesinin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı ve 16 Kasım'da yayımladığı haberinde, Biden ya da ABD hükümet yetkililerinin Pekin Kış Olimpiyatları'na katılmayarak insan hakları ihlalleri nedeniyle Çin'e diplomatik boykot uygulamayı planladığını öne sürmüştü.

Söz konusu kararın henüz resmileşmediğini aktaran kaynaklar, Biden'ın bu ay sonundan önce kararı onaylamasını beklediklerini belirtmişti.

Pekin Kış Olimpiyatları, 4-20 Şubat 2022'de Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenecek.

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