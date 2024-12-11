İSTANBUL 11°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Aralık 2024 Çarşamba / 10 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,8701
  • EURO
    36,6862
  • ALTIN
    3027.02
  • BIST100
    10065
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Biden 'protokolü onayladı' iddiası

ABD Başkanı Joe Biden'ın, gelecek dönem göreve gelecek hükümete yol haritası olacak bir ulusal güvenlik protokolünü onayladığı öne sürüldü.

AA11 Aralık 2024 Çarşamba 16:03 - Güncelleme:
Biden 'protokolü onayladı' iddiası
ABONE OL

Associated Press'in (AP) ismi verilmeyen hükümet yetkililerine dayandırdığı haberde, yaz aylarında oluşturulmaya başlanan protokolün göreve gelecek yeni hükümete ABD'nin "en önemli düşmanları ve rakiplerine" karşı yaklaşımı konusunda yardım etmesi için hazırlandığı öne sürüldü.

Biden'ın onayladığı protokoldeki bulguların "hassaslığı" sebebiyle kamuya açıklanmayacağı aktarıldı.

Belgede, ABD'deki kuruluşlar arası işbirliği, "dört düşman" hakkında müttefiklerle bilgi paylaşımının hızlandırılması, ABD hükümetinin yaptırımları ve diğer ekonomik araçları maksimum verimlilik için kullanmasının ayarlanması, "düşmanların dahil olduğu eş zamanlı krizleri" yönetmek için hazırlıkların güçlendirilmesi konularında tavsiyeler olduğu ifade edildi.

ABD'de 5 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Donald Trump, 270 delege sınırını geçerek ülkenin 47. Başkanı olmaya hak kazanmıştı.

Trump, 20 Ocak 2025'te yemin ederek resmen görevine başlayacak.

  • Joe Biden
  • Ulusal Güvenlik
  • Gelecek Dönem

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.