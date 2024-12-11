Biden 'protokolü onayladı' iddiası

Associated Press'in (AP) ismi verilmeyen hükümet yetkililerine dayandırdığı haberde, yaz aylarında oluşturulmaya başlanan protokolün göreve gelecek yeni hükümete ABD'nin "en önemli düşmanları ve rakiplerine" karşı yaklaşımı konusunda yardım etmesi için hazırlandığı öne sürüldü.

Biden'ın onayladığı protokoldeki bulguların "hassaslığı" sebebiyle kamuya açıklanmayacağı aktarıldı.

Belgede, ABD'deki kuruluşlar arası işbirliği, "dört düşman" hakkında müttefiklerle bilgi paylaşımının hızlandırılması, ABD hükümetinin yaptırımları ve diğer ekonomik araçları maksimum verimlilik için kullanmasının ayarlanması, "düşmanların dahil olduğu eş zamanlı krizleri" yönetmek için hazırlıkların güçlendirilmesi konularında tavsiyeler olduğu ifade edildi.

ABD'de 5 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Donald Trump, 270 delege sınırını geçerek ülkenin 47. Başkanı olmaya hak kazanmıştı.

Trump, 20 Ocak 2025'te yemin ederek resmen görevine başlayacak.

