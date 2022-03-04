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Dünya

Biden: Rus saldırıları Avrupa'nın güvenliğine de karşıdır

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarına ilişkin 'Bu saldırı, sadece Ukrayna'ya değil Avrupa'nın güvenliğine, küresel barış ve istikrara karşıdır. ' değerlendirmesinde bulundu.

AA4 Mart 2022 Cuma 23:47 - Güncelleme: 4 Mart 2022 Cuma 23:47
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Biden, Beyaz Saray'da bir araya geldiği Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto ile ikili görüşmesi öncesi gazetecilere Oval Ofis'te açıklamalarda bulundu.

Finlandiya ile ilişkilerinin Rusya-Ukrayna savaşı ve Rusya'ya ortak tepki oluşturulması bağlamında daha da önemli hale getirdiğini belirten Biden, "Bu saldırı, sadece Ukrayna'ya değil Avrupa'nın güvenliğine, küresel barış ve istikrara karşıdır. Bu konuda Niinisto ile hemfikiriz." ifadesini kullandı.

Biden, Finlandiya'nın ABD'nin önemli bir müttefiki olduğunun altını çizerek, Ukrayna'ya savunma ve insani yardım sözlerini de tutacaklarını kaydetti.

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