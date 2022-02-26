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Dünya

Biden, Rusya'ya karşı yeni hamleleri açıkladı: Ya Üçüncü Dünya Savaşı ya da...

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'ya karşı ellerindeki seçeneklerin ya Üçüncü Dünya Savaşı'nı başlatmak ya da geniş çaplı yaptırımlar uygulamak olduğunu söyledi.

AA26 Şubat 2022 Cumartesi 23:51 - Güncelleme: 26 Şubat 2022 Cumartesi 23:57
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Biden, Brian Tyler Cohen'in Youtube kanalına verdiği röportajda, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına değindi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ilk kez yaptırım uyguladıklarını dile getiren Biden, "Elimizde iki seçenek var, ya Üçüncü Dünya Savaşı'nı başlatıp Rusya ile tamamen bir savaşa gideceğiz ya da uluslararası hukuku ihlal eden bir ülkeye bedel ödeteceğiz." dedi.

Biden, kimsenin Rusya'ya karşı uyguladıkları ekonomik ve siyasi yaptırımların aniden sonuç vermesini beklemediğini, bu yaptırımların etkilerinin uzun vadede görüleceğini kaydetti.

Rusya'nın amacının NATO'yu bölmek olduğunu ancak bunu başaramadığını belirten Biden, "NATO'nun bir arada durması bir yana, Finlandiya ve İsveç konusunda olanlara bakın. Putin, istediklerinin tam tersi şeylerin yaşanmasına yol açıyor." diye konuştu.

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