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Dünya

Biden, seçim kampanyasını TikTok'a taşıdı

ABD Başkanı Joe Biden, seçim kampanyası için açtığı TikTok hesabından ilk videoyu “Merhaba çocuklar” başlığıyla paylaştı.

IHA12 Şubat 2024 Pazartesi 17:49 - Güncelleme:
Biden, seçim kampanyasını TikTok'a taşıdı
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ABD Başkanı Joe Biden TikTok'a katıldı. Federal hükümet cihazlarının büyük bir kısmında TikTok kullanılmasını engelleyen yasayı 2022 yılında imzalayan Biden, dün akşam oynanan Super Bowl sırasında "bidenhq" kullanıcı adıyla TikTok hesabı açtı. Başkanlık seçimleri için yürüttüğü seçim kampanyasını TikTok'a taşıyan Biden, ilk videoyu "Selam Millet" başlığıyla paylaşırken, TikTok hesabının kampanya ekibi tarafından yönetildiği öğrenildi.

Sorulara cevap verdi

Paylaşılan videoda sorulara cevap veren Biden, "Kansas City Chiefs'mi? San Francisco 49ers'mi?" sorusuna, Philadelphia Eagles cevabını vererek, "Aksi halde yalnız uyuyor olurdum. Çünkü eşim bir Philly kızı" dedi. Son soruda ise Biden mı? Trump mı? Sorusuna gülerek "Dalga mı geçiyorsun. Biden" cevabını verdi.

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