Biden seçim kazandıran vaadini geri çekti! Oy verenler öfkeli: Dolandırıldık

star.com.tr 01 Şubat 2021 Pazartesi 10:15 - Güncelleme: 01 Şubat 2021 Pazartesi 10:15

ABD'de Demokratlar, kasım ayındaki seçim öncesi pandemi süreci ve bozulan mali durum nedeniyle Amerikalılara 2 biner dolar yardım dağıtılacağını vadetti.

Seçimlerin kazanılması ve Biden'ın başkanlık koltuğuna oturmasının ardından, Demokrat Parti bu yardımın yapılamayacağını duyurdu.

Cumartesi günü yapılan açıklamada, Amerikalıların 2.000 dolar yerine 1.400 dolarlık koronavirüs yardım çeki alacakları belirtildi.

'SİZİ DESTEKLEDİĞİMİZ İÇİN PİŞMANIZ... DOLANDIRILDIK'

Sosyal medyada Biden'a oy verdiğini söyleyen kullanıcılar, Demokrat Parti'nin açıklamasına tepki gösterdi.

Bir kullanıcı, 'Biden bize 2 biner dolar yardım sözü verdi. Kapı kapı geziyoruz, kimse bir şey vermiyor.' şeklinde tepki gösterirken, bir diğeri, 'Sizi kullandıklarını fark etmek korkunç bir duygu.' dedi.

Biden'ın sıkı destekçisi olduğunu ve oy verdiğini iddia eden bir kullanıcı, 'Bize aptal gibi davrandınız. Bir daha Demokratlara asla oy vermeyeceğim.' dedi.

Diğer Amerikalılar ise Biden'a oy verenlerle dalga geçti...

"Yalan söylemekten nefret ediyor olsanız da, Biden bunu yapıyor ve size yalan söyledi. Tebrikler, dolandırıldınız."

TRUMP 2 BİN DOLAR GÖNDERMEK İSTEDİ, KONGRE ENGEL OLDU

Demokrat Parti, eski Başkan Donald Trump tarafından daha önce verilen 600 dolarlık çeklerin bir “peşinat” olduğunu iddia ederek, 1.400 dolarla bunun tamamlanacağını iddia etti.

Trump'ın kendisi Amerikalılara 2.000 dolarlık çek göndermek istemişti, ancak bu hareket Kongre tarafından engellendi.

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