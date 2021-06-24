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Dünya

Biden silahlı suçlara yönelik politikasını açıkladı

ABD Başkanı Joe Biden, ülkede silahlı suçların engellenmesi ve bununla mücadele ile kamu güvenliğinin sağlanmasına yönelik yeni politikalarını açıkladı.

AA24 Haziran 2021 Perşembe 07:37 - Güncelleme: 24 Haziran 2021 Perşembe 07:37
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Biden, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, ülkede son dönemde artan silahlı saldırılar ve cinayetlerin ardından yönetiminin silahlı şiddet ile mücadele politikasını açıkladı.

Yerel polislere, sosyal çalışanlara ve avukatlara yönelik fonların artırılması için halihazırda birçok yatırım yaptıklarını ve bu politikalarını sürdüreceklerini vurgulayan Biden, Kongreye de onaylanan fonları polis teşkilatlarına aktarma çağrısı yaptı.

Kongreye yarı otomatik silahların yasaklanmasına yönelik yasa tasarısını onaylama çağrısını da yineleyen Biden, "Ben umudu hiçbir zaman bırakmam." diye konuştu.

Biden yeni politikaları kapsamında daha önce hüküm giyen kişilerin de topluma kazandırılması için çalışacaklarını kaydederek, "Biz insanların elinin silah değil, meslek tutmasını istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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