İSTANBUL 23°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Haziran 2023 Pazartesi / 24 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    23,6192
  • EURO
    25,4044
  • ALTIN
    1486.22
  • BIST100
    5588.98
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Dünya

Biden - Stoltenberg görüşmesi ertelendi

ABD Başkanı Joe Biden'ın NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile planlanan görüşmesi yarına ertelendi.

AA12 Haziran 2023 Pazartesi 20:29 - Güncelleme:
Biden - Stoltenberg görüşmesi ertelendi
ABONE OL

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Biden'ın Stoltenberg ile bugün yapacağı ikili görüşmenin ve bu akşam katılacağı Misyon Şefleri resepsiyonu programının yarına ertelendiği duyuruldu.

Görüşmenin ertelenmesinin nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak Beyaz Saray yerel saatle bu sabah Biden'ın, diş tedavisi gördüğü için önceden duyurulan bir programa katılamayacağını bildirmişti.

Diş tedavisiyle ilgili doktoru Kevin O'Connor'un kamuoyuyla paylaşılan raporuna göre, Biden'ın, dün sağ alt dişinin ağrıdığı ve Beyaz Saray diş hekimlerinin muayenenin ardından kanal tedavisini uygun gördükleri belirtilmişti.

Biden'ın dişine ilk müdahalenin yapıldığını kaydeden O'Connor, herhangi bir komplikasyon yaşanmadığı bilgisini paylaşmıştı.

O'Connor, bu sabah Biden'ın dişindeki rahatsızlığın beklendiği gibi arttığını ifade ederek, bugün Beyaz Saray'da kanal tedavisinin tamamlanacağını bildirmişti.

Beyaz Saray'dan paylaşılan bilgi notuna göre, Biden, bu işlem için genel anestezi almadı ve bu nedenle de yetkileri Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e devredilmeyecek.

Bugün yerel saatle 11.30'da Üniversite Sporcuları Günü nedeniyle Amerikan Üniversite Sporları Federasyonu (NCAA) şampiyonlarını ağırlayacağı programına, Biden'ın yerine Başkan Yardımcısı Harris katıldı.

Biden'ın bugün yerel saatle 15.15'te NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i Beyaz Saray'da ağırlaması öngörülüyordu.

  • Joe Biden
  • NATO
  • Jens Stoltenberg

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.