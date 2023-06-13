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Dünya

Biden, Stoltenberg ile bir araya geldi

ABD Başkanı Joe Biden, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i Beyaz Saray'da ağırladı.

AA13 Haziran 2023 Salı 21:12 - Güncelleme:
Biden, Stoltenberg ile bir araya geldi
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ABD'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Stoltenberg ile Beyaz Saray'da görüşen Biden, NATO'daki liderliğinden ötürü Stoltenberg'e teşekkür etti.

Biden, NATO müttefiklerinin hiç olmadığı kadar birleşmiş olduğunu ve bu konuda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yanıldığını söyledi.

Finlandiya'nın NATO'ya üye olduğunu hatırlatan Biden, İsveç'in de çok kısa sürede İttifak'a üye olmasını umduklarını kaydetti.

ABD'nin, tüm müttefiklere kolektif savunma taahhüt eden NATO'nun 5. maddesine bağlılığının kuvvetli olduğunu vurgulayan Biden, Japonya ve Güney Kore gibi Hint-Pasifik ülkelerinin Avrupa'daki savaşla mücadeleye katkı sunmalarına değindi.

Biden ayrıca dün diş tedavisi nedeniyle görüşmelerinin ertelenmesinden ötürü Stoltenberg'den özür diledi.

- "Ukraynalılar ilerleme kaydediyor"

Stoltenberg, ABD'nin Ukrayna'ya bugün açıkladığı askeri yardım paketi nedeniyle teşekkür etti. Ukraynalıların Rusya'ya yönelik başlattıkları karşı saldırıdan bahseden Stoltenberg, Ukraynalıların bu kapsamda "ilerleme kaydettiklerini" aktardı.

"Ukraynalılar ne kadar çok toprağı özgürleştirebilirlerse, müzakere masasında elleri o kadar güçlü olacaktır." diyen Stoltenberg, savaşı Rusya kazanırsa bunun "otoriter" ülkeleri askeri güçle istediklerini elde edebilecekleri yönünde cesaretlendirebileceği değerlendirmesinde bulundu.

Stoltenberg, "İsveç'i bir an önce İttifak'ın tam teşekküllü bir üyesi olarak karşılamayı dört gözle bekliyoruz." şeklinde konuştu.

  • ABD Başkanı Joe Biden
  • NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg
  • biden

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