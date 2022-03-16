Biden talimat verdi! Ukrayna'ya milyon dolarlık yeni yardım

16 Mart 2022 Çarşamba 20:05 - Güncelleme: 16 Mart 2022 Çarşamba 20:21

ABD Başkanı Joe Biden Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin açıklama yaptı.

Biden'ın açıklamalarından satır başları;

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya tanksavar ve uçaksavarları da içeren 800 milyon dolar değerinde yeni savunma yardımları yapacaklarını bildirdi.

Ayrıca Biden, "Putin'in ahlak dışı saldırısı karşısında birleştik, Ukrayna'ya silah vermeye devam edeceğiz" dedi.

Rusya ekonomisi üzerindeki baskıya devam edeceklerini belirterek, "Putin'in bedel ödemesini ve pozisyonunu kaybetmesini istiyoruz" dedi.