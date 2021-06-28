Biden talimatı verdi! Irak-Suriye sınırına operasyon

28 Haziran 2021 Pazartesi 08:18 - Güncelleme: 28 Haziran 2021 Pazartesi 08:18

Pentagon Sözcüsü John Kirby, ABD Başkanı Biden'ın talimatıyla gerçekleştirilen hava operasyonunun savunma amaçlı olduğunu söyledi.

TRT Haber'de yer alan habere göre, Kirby, Suriye'de 2, Irak'ta 1 noktada İran destekli milislerin kullandığı operasyonel tesisler ve silah depolama tesislerinin hedef alındığını ifade etti.

Hedeflerin İran destekli milisler tarafından Irak'taki ABD personeline ve tesislerine yönelik insansız hava saldırılarında kullanıldığı için seçildiğini dile getiren Kirby, "Uluslararası hukuka göre, ABD meşru müdafaa hakkını kullandı." dedi.