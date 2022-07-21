İSTANBUL 30°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Temmuz 2022 Perşembe / 22 ZilHicce 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,7338
  • EURO
    18,0951
  • ALTIN
    977.041
  • BIST100
    2511.37
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Biden Twitter'dan yayımladığı videoda ''iyi olacağım'' mesajı verdi
Dünya

Biden Twitter'dan yayımladığı videoda ''iyi olacağım'' mesajı verdi

Kovid-19'a yakalanan ABD Başkanı Joe Biden, Twitter'dan yayımladığı videoda belirtilerinin hafif olduğunu belirterek, 'Umudunuzu kaybetmeyin, iyi olacağım.' ifadesini kullandı.

AA21 Temmuz 2022 Perşembe 21:29 - Güncelleme:
ABONE OL

Biden, bu sabah Kovid-19 testinin sonucunun pozitif çıkmasının ardından Beyaz Saray konutunun balkonundan çekilen videosunu Twitter üzerinden paylaştı.

Kendisinin iki doz Kovid-19 aşısını ve 2 doz destek aşısını olduğunu belirten Biden, "Belirtiler hafif. Endişelerinizi takdir ile karşılıyorum. Kendimi iyi hissediyorum. Yapacak çok iş var ve ben bunları yapmaya devam edeceğim. Umudunuzu kaybetmeyin, iyi olacağım." dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Jean-Pierre, bu sabah yaptığı yazılı açıklamada, Biden'ın Kovid-19 testinin pozitif çıktığını ve hafif belirtiler gösterdiğini duyurmuştu.

  • ABD Başkanı Joe Biden
  • Joe Biden
  • kovid

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.