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Dünya

Biden uçaktan inerken düşme tehlikesi yaşadı

ABD Başkanı Joe Biden, başkanlık uçağı Air Force One'ın merdiveninden indiği sırada ayağının kayması sonucu az daha düşüyordu. Biden, geçtiğimiz yıl ise Air Force One'a binerken merdivenlerden ve Delaware'deki evinin yakınında bisikletinin üzerinde düşmüştü.

IHA26 Eylül 2023 Salı 21:59 - Güncelleme:
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Biden, bir kez daha düşüyordu. Başkanlık uçağı Air Force One ile Michigan'a gelen Başkan Biden, uçağın merdiveninden indiği sırada ayağının kayması sonucu az daha düşüyordu. Son anda dengesini sağlayan Biden, merdivenlerden inerek kendisini karşılayanlar ile selamlaştı.

ABD TARİHİNDE İLK KEZ BİR BAŞKAN GREV HATTINA KATILACAK

Biden'ın Wayne County'da grev yapan Birleşik Otomotiv İşçileri (UAW) üyeleriyle bir araya gelmesi beklenirken, ABD tarihinde ilk kez bir başkan grev hattına katılacak.

BİDEN DAHA ÖNCEDE BİR ÇOK KEZ DÜŞMÜŞTÜ

Biden, en son 1 Haziran'da Colorado eyaletinde katıldığı Hava Harp Okulu'nun mezuniyet töreninde diploma alan askeri öğrenciler ile teker teker selamlaşmasının ardından sahneden ayrılırken ayağının kum torbasına takılması sonucu yere düşmüştü. Biden'ın kazada yara almadığı ifade edilmişti.

Biden, geçtiğimiz yıl ise Air Force One'a binerken merdivenlerden ve Delaware'deki evinin yakınında bisikletinin üzerinde düşmüştü. Biden, her iki olayda da zarar görmemişti.

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