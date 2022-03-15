Biden, Ukrayna'ya 13,6 milyar dolarlık yardım paketini onayladı

AA 15 Mart 2022 Salı 21:56 - Güncelleme: 15 Mart 2022 Salı 21:56

Daha önce ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisinde hem Cumhuriyetçiler hem de Demokratların desteğiyle onaylanan tasarıyı, Biden, Beyaz Saray'da düzenlediği tören ile imzaladı.

Biden, tasarıyı imzalamadan önce yaptığı konuşmada, söz konusu fon ile Ukrayna'nın yanı sıra savaştan etkilenen komşu ülkelere de yardım yapılacağını vurguladı.



Ukrayna'ya son bir yılda 1,2 milyar dolarlık savunma yardımı sağlandığını belirten Biden, bu yardımları da artıracaklarını ve yarın bu konuda detaylı bir açıklama yapacağını kaydetti.

Biden, "Bu savaş, 3 milyona yakın Ukraynalıyı, mülteci konumuna getirdi ve sayıları her geçen gün artıyor. 12 milyon insan şu anda insani yardıma muhtaç konumda. Biz insani yardım konusunda tüm dünyayı harekete geçiriyoruz." dedi.

İmzaladığı yeni tasarı ile Ukrayna'ya savunma ve insani yardım başta olmak üzere milyarlarca dolar yardım yapacaklarının altını çizen Biden, "Bu yardımlarla Putin'in savaşının Ukrayna halkı ve bölge halkında açtığı yaraları sarmaya çalışacağız." ifadesini kullandı.

Ukrayna'ya 13,6 milyar dolarlık yardım paketi kapsamında, bu ülkeye askeri yardım ve yurt dışına kaçmak zorunda kalan Ukraynalı mültecilerin destelenmesi maddeleri yer alıyor.

- İsrail'e Demir Kubbe sistemi için 1 milyar dolarlık fon



Öte yandan ABD hükümetini 30 Eylül'e kadar fonlayacak bütçe tasarısının içinde İsrail'in hava savunma sistemi "Demir Kubbe"nin yenilenmesi için 1 milyar dolarlık fon da onaylanmış oldu.