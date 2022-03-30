İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Mart 2022 Çarşamba / 27 Saban 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,6597
  • EURO
    16,36
  • ALTIN
    910.666
  • BIST100
    2230.15
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Biden, Ukrayna'ya 500 milyon dolarlık bütçe yardımı yapacaklarını bildirdi
Dünya

Biden, Ukrayna'ya 500 milyon dolarlık bütçe yardımı yapacaklarını bildirdi

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde, ABD'nin Ukrayna'ya doğrudan 500 milyon dolarlık yardım yapma niyetinde olduğunu söyledi.

AA30 Mart 2022 Çarşamba 19:41 - Güncelleme: 30 Mart 2022 Çarşamba 19:41
ABONE OL

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden ve Zelenskiy bugün ABD ve müttefiklerinin Ukrayna'ya yaptığı askeri, ekonomik ve insani yardımlar ile Rusya'ya yönelik yaptırımları ele aldıkları bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ABD ve müttefiklerinin Ukrayna'nın güvenlik taleplerine yönelik çalışmalarının ele alındığı açıklamada, Biden, Zelenskiy'e ABD'nin Ukrayna hükümetine 500 milyon dolar doğrudan bütçe yardımı yapma niyeti olduğu konusunda bilgi verdi.

Görüşmede, ABD'nin Rusya'ya uyguladığı yeni yaptırımlar ve Ukrayna'ya yönelik yeni insani yardımı da ele alınırken, Zelenskiy de Biden'ı Ukrayna'nın Rusya ile müzakereleri konusunda bilgilendirdi.

  • ABD Başkanı Joe Biden
  • urkayna
  • rusya

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.