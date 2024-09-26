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Dünya

Biden Ukrayna'ya tam desteğini yineledi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile New York'ta bir araya gelen ABD Başkanı Joe Biden, Rusya karşısında Kiev'e tam destek vermeye devam edeceklerini vurguladı.

AA26 Eylül 2024 Perşembe 07:00 - Güncelleme:
Biden Ukrayna'ya tam desteğini yineledi
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Beyaz Saray, Biden ile Zelenski arasında New York'ta Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul toplantıları kapsamında gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamaya göre Biden, Zelenski ile görüşmesinde ABD'nin Ukrayna'ya olan güçlü desteğinin aynen süreceği mesajını verdi ve Ukrayna'ya açıklanacak yeni bir yardım paketini dile getirdi.

26 Eylül Perşembe günü Beyaz Saray'da ağırlayacağı Zelenski ile öncesinde New York'ta bir araya gelen Biden, aynı zamanda Ukrayna'nın yeniden inşası ile ilgili 30'dan fazla ülkenin imza koyduğu ortak deklarasyon hakkında da kapsamlı bir değerlendirme yaptı.

- UKRAYNA'YA 375 MİLYON DOLARLIK YENİ YARDIM

Öte yandan Biden-Zelenski görüşmesinin yapıldığı saatlerde Pentagon'dan yapılan açıklamada, Ukrayna'ya 375 milyon dolarlık yeni bir askeri yardım gönderileceği bildirildi.

Buna göre ABD, Ukrayna'ya havadan karaya füze mühimmatları, HIMARS füzeleri, 155 ve 105 milimetre toplar ve Javelin tanksavarlar gibi çeşitli kalemlerde önemli miktarda silahı Kiev'e gönderecek.

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