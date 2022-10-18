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Dünya

Biden, ulusal biyosavunma stratejisini duyurdu

ABD Başkanı Joe Biden, yeni bir salgın durumunda 12 saat içinde teşhis kitlerinin, 100 gün içinde ise aşının geliştirilmesinin hedeflendiği yeni biyolojik savunma stratejisini açıkladı.

AA18 Ekim 2022 Salı 17:22 - Güncelleme:
Biden, ulusal biyosavunma stratejisini duyurdu
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Biden, gelecekteki salgınlar ve biyolojik tehditlere karşı ulusal biyosavunma stratejisini duyurdu.

Stratejide, 20 federal kuruluşun, salgınların ve biyolojik tehditlerin erkenden belirlenmesi, bu salgınların endemik hale gelmesinin ve biyolojik vakaların engellenmesi ve epidemiklerin etkilerinin azaltılması konusu öne çıkıyor.

Üst düzey bir yetkili, "Kovid-19 kadar kötü ya da bundan daha kötü başka bir salgın riskinin gerçek bir tehdit olduğunu biliyoruz." ifadesini kullandı.

Stratejide ayrıca anlık salgınlar ya da biyolojik tehditlerde, toplumun, ekonominin ve çevrenin korunması konuları da ele alınıyor.

Salgın durumlarında ise 12 saat içinde yeni virüse dair teşhis kitlerinin, 100 gün içinde ise aşının geliştirilmesi hedefleniyor.

  • Biden
  • biyolojik savunma stratejisi

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