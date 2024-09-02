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Dünya

Biden, ulusal güvenlik ekibiyle Gazze'yi görüştü

ABD Başkanı Joe Biden, ulusal güvenlik ekibiyle gerçekleştirdiği toplantıda, soykırımcı İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'deki ateşkes sürecini ve esirlerin serbest bırakılması için sürecin bundan sonraki adımlarını ele aldı.

AA2 Eylül 2024 Pazartesi 23:26 - Güncelleme:
Biden, ulusal güvenlik ekibiyle Gazze'yi görüştü
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Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden ile Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Beyaz Saray'daki Durum Odası'nda ulusal güvenlik ekibiyle toplantı yaptı.

Netanyahu, işgal ettikleri Philadelphi Koridoru'ndan çekilmeyeceklerini açıkladı

Aralarında Amerikalı ve İsrail çifte vatandaşı bir kişinin de bulunduğu 6 esirin cesedinin bulunmasının ardından yapılan ulusal güvenlik toplantısında, Gazze'deki ateşkes sürecinin bundan sonraki adımları ve esirlerin serbest bırakılmasına yönelik çabalar ele alındı.

ATEŞKES GÖRÜŞMELERİ ELE ALINDI

Katar ile Mısır'ın arabuluculuk yaptığı ateşkes görüşmeleriyle ilgili detaylar ve müzakerelerin gidişatına ilişkin güncel durum da toplantıda kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Biden'a göre Netanyahu ateşkes için çaba göstermiyor

İsrail ordusu, Gazze'deki çatışmalar sırasında İsrailli esirlere ait 6 ceset bulduğunu açıklamıştı.

6 ESİRİN CESEDİ BULUNDU

Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin ailelerinin oluşturduğu platform, son olarak Gazze-Mısır sınır hattındaki Philadelphi Koridoru'nda işgali sürdürmekte ısrar eden ve esir takası anlaşmalarını "baltalamakla" suçlanan Başbakan Binyamin Netanyahu'yu, 6 İsrailli esirin ölümünden sorumlu tutmuştu.

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Netanyahu ise hükümetin kalan esirlerin serbest bırakılması için anlaşmaya varmakta kararlı olduğunu savunmuş ve anlaşma sağlanamamasının sorumlusunun Hamas olduğunu iddia etmişti.

ABD Başkanı Biden ise Netanyahu'nun ateşkes için yeteri kadar çaba göstermediğini ifade etmişti.

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