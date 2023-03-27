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Dünya

Biden, ulusal savunmada bazı teknolojik malzemeler için Savunma Üretim Yasası'na başvurdu

ABD Başkanı Joe Biden, teknolojinin ulusal savunma için önemini gerekçe göstererek, baskılı devre kartlarının ve ilgili bileşenlerin yerli üretimini teşvik etmek için Savunma Üretim Yasası'na başvurdu.

AA27 Mart 2023 Pazartesi 20:42 - Güncelleme:
Biden, ulusal savunmada bazı teknolojik malzemeler için Savunma Üretim Yasası'na başvurdu
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Beyaz Saray tarafından yayımlanan Savunma Bakanlığına yönelik genelgede, söz konusu yasa olmadan ABD endüstrisinin gerekli kaynak, malzeme veya kritik teknoloji kalemini zamanında sağlamasının makul olarak beklenemeyeceği belirtildi.

Genelgede, sağlam, dayanıklı ve sürdürülebilir bir yerli sanayi üssünün sağlanmasının ulusal savunma için şart olduğu kaydedilerek, "Baskılı devre kartları ve gelişmiş ambalajlar, bunların bileşenleri ve bu tür sistemleri ve bileşenleri üreten imalat sistemleri gibi endüstriyel kaynaklar, malzemeler veya kritik teknoloji unsurları ulusal savunma için gereklidir." ifadesine yer verildi.

İlgili yasa uyarınca satın almalar, satın alma taahhütleri veya diğer eylemlerin ihtiyacı karşılamak için en uygun maliyetli ve pratik alternatif yöntem olduğuna dikkat çekilen genelgede, bunun ulusal savunma kabiliyetini ciddi şekilde bozacak bir endüstriyel kaynak veya kritik teknoloji unsuru eksikliğini önlemek için gerekli olduğuna vurgu yapıldı.

- Savunma Üretim Yasası nedir?

Kore Savaş'ından hemen önce çıkarılan 1950 Savunma Üretim Yasası, ABD başkanına özel sektörün ülkenin acil ihtiyacı olan ürünler üretmesini sağlaması konusunda yetki veriyor.

Başkan, gerekli gördüğü takdirde ülkenin karşı karşıya kaldığı acil durum için şirketlere veya kritik askeri sanayiye ülke ihtiyaçlarını önceleyerek belirli bazı malzemeler ürettirmek için bu yasa kapsamındaki yetkisini kullanabiliyor.

Biden, Kovid-19 salgını sırasında maske ve aşı gibi acil malzemelerin üretiminin yanı sıra, salgının sonuna doğru ortaya çıkan bebek mamalarında yaşanan tedarik sıkıntısının giderilmesi için Savunma Üretim Yasası'nı devreye sokmuştu.

  • ABD Başkanı Joe Biden
  • ABD Başkanı Biden
  • Joe Biden

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