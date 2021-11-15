AA 15 Kasım 2021 Pazartesi 07:01 - Güncelleme: 15 Kasım 2021 Pazartesi 07:01

ABD Roma Katolik piskoposlarının katılımıyla bugün Maryland eyaletinin Baltimore kentinde başlayacak konferansta, Başkan Joe Biden'ın kürtaj yanlısı olması nedeniyle dini ritüellerden dışlanmasının gündeme gelebileceği belirtiliyor.

Kürtaj yanlısı tutumu nedeniyle Amerikan Katolik Kilisesinin sert eleştirilerine maruz kalan Biden'ın, kilisede "komünyon" denilen dini ritüellerden dışlanıp dışlanmayacağının tartışılması bekleniyor.

Üç gün sürecek konferansın sonunda piskoposların, Katolik inancın merkezinde yer alan "kutsal komünyonun" anlamını açıklayan bir belgeyi oylayacakları kaydediliyor.

Söz konusu belgenin, haziranda piskoposların katıldığı konferansta, siyasi eylemlerinin kilise öğretisiyle çeliştiğini söyledikleri Biden gibi ülkedeki ileri gelen Katoliklerin "komünyon" almaya uygunluğu konusunda yapılan tartışmalar üzerine hazırlandığı öne sürülüyor.

- BİDEN VE AMERİKAN KATOLİK KİLİSESİ ARASINDA "KÜRTAJ" ÇATLAĞI

John F. Kennedy'nin ardından ABD'nin ikinci Katolik başkanı olan Biden, ülkede özellikle Cumhuriyetçiler tarafından gündeme getirilen kürtaj yasağı uygulamalarına karşı çıkması nedeniyle kürtaj yanlısı olmakla eleştiriliyor.

Amerikan Katolik Kilisesi, Biden'in söz konusu tutumunun Katolik ilkelerle ters düştüğünü belirterek bu konuda Biden'a sert uyarılarda bulunuyor.

Biden, açıklamalarında şahsi olarak kürtaja karşı olduğunu ancak kadınların bu konudaki seçme özgürlüğünü desteklediğini belirtiyor.

Biden'in yemin ettiği gün 1200 kelimelik bir tebrik metni yayımlayan Los Angeles Başpiskoposu ve ABD Piskoposlar Konferansı José Gomez, aynı zamanda Biden'a Katolik ilkelere bağlılık çağrısı yapmıştı.

Öte yandan kürtaja karşı bir tavır takınan Papa ise yine de hiç kimsenin dini ritüellerden dışlanmaması gerektiğini vurguluyor.