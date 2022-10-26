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Dünya

Biden ve İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Beyaz Saray'da bir araya geldi

ABD Başkanı Joe Biden ve İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Beyaz Saray'da yaptıkları ikili görüşmede, iki ülke ilişkileri ile İran başta olmak üzere bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

AA26 Ekim 2022 Çarşamba 23:01 - Güncelleme:
Biden ve İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Beyaz Saray'da bir araya geldi
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Herzog, İsrail'deki seçimlere 1 haftadan az bir süre kala bugün Beyaz Saray'da Biden ile bir araya geldi.

Görüşme öncesi gazetecilerin karşısına çıkan iki lider, temmuzda İsrail'de yaptıkları görüşmeye atıfta bulundu.

Biden, Herzog'un kendisine bu ziyarette bir devlet nişanı verdiğine işaret ederek, ABD'nin İsrail'e "sarsılmaz desteğini" yineledi.

- İSRAİL VE LÜBNAN ARASINDAKİ DENİZ SINIRI ANLAŞMASINA "TARİHİ DÖNÜM NOKTASI" NİTELENDİRMESİ

İsrail ve Lübnan arasında yarın deniz sınırı anlaşmasının imzalanacağını belirten Biden, "Bu anlaşma gerçek bir tarihi dönüm noktası olacak." yorumunda bulundu.

Biden, "Bu anlaşma, her iki ülke için de enerji alanlarının geliştirilmesine alan açacak. Lübnan halkı için yeni umutlar ve ekonomik fırsatlar doğuracak. İsrail'in ise güvenliği ve istikrarını geliştirecek." ifadelerini kullandı.

- BİDEN, MISIR'DAKİ COP 27'YE KATILACAK

Burada, kendisini ağırladığı için Biden'a teşekkür eden Herzog, görüşmenin ardından da Beyaz Saray'daki gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Herzog, bugün, İran'da Mahsa Emini'nin gözaltına alındıktan sonra ölmesinin 40. günü olduğunu belirterek, "İran, özgürlükleri peşinde koşan kendi vatandaşlarını yıkıp geçiyor. Öte yandan da Ukrayna'daki masum insanları öldüren nükleer silahlar ve öldürücü silahlar akıtıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Biden'a Lübnan ile yapılan deniz sınırı anlaşmasından dolayı teşekkür eden Herzog, Biden'ın gelecek ay Mısır'da yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı'na (COP-27) katılacağını söyledi.

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