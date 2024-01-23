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Dünya

Biden ve Sunak'tan Filistin için ''iki devletli çözüm'' vurgusu

ABD Başkanı Joe Biden ile İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, işgalci İsrail'in Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği katliamları ele aldığı telefon görüşmesinde 'iki devletli çözüm' konusunda hemfikir olduklarını belirtti.

AA23 Ocak 2024 Salı 00:18 - Güncelleme:
Biden ve Sunak'tan Filistin için ''iki devletli çözüm'' vurgusu
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ABD Başkanı Joe Biden ile İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın, Filistinlilerin ve İsraillilerin barış ve güvenlik içinde yaşayacağı iki devletli çözümün her zamankinden daha önemli hale geldiği konusunda hemfikir olduğu bildirildi.

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamada, Biden ve Sunak'ın bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, iki liderin görüşmede Gazze'deki durumu, bölgeye insani yardım göndermenin önemini ve Yemen'deki Husilere yönelik hava saldırılarını ele aldığı kaydedildi.

Biden ve Sunak'ın, saldırıların Gazze'deki siviller üzerindeki etkisini hafifletme ve esirlerin serbest bırakılmasını sağlamanın aciliyetini ele aldığı belirtilen açıklamada, "Başbakan, Hamas'tan gelen tehdidi yok etme çabalarında İsrail'i desteklemenin, İsrail ordusunun sivilleri korumaya daha fazla özen göstermesi ve uluslararası insancıl hukuk sınırları içinde faaliyet göstermesi zorunluluğunu ortadan kaldırmadığını vurguladı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Biden ve Sunak'ın esirlerin Gazze'den çıkarılması ve bölgeye daha fazla insani yardım girişi için çatışmalara daha fazla "insani ara" verilmesi konusunda birlikte çalışmaya devam etme konusunda anlaştığı aktarıldı.

İki liderin, yardımların bölgeye girişi için Usdud (Aşdod) dahil daha fazla rota oluşturulması konusunu da görüştüğü, mevcut rotaların etkinliğinin artırılmasını da ele aldığı da vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, "Liderler, İsraillilerin ve Filistinlilerin barış ve güvenlik içinde yaşayacağı iki devletli çözümün her zamankinden daha önemli olduğu konusunda hemfikir oldu." ifadeleri kullanıldı.

Görüşmede Sunak'ın, Kızıldeniz'de görev yapan iki ABD'li askerin ölümü için Biden'a başsağlığı dileklerini ilettiği aktarılan açıklamada, iki liderin, Husilerin ticaret gemilerine yönelik saldırılarını kınadığı ve bu saldırılara karşı işbirliğini sürdürme kararlığını dile getirdiği belirtildi.

Açıklamada, bu işbirliğinin, Husilere verdiği desteği sona erdirmesi için İran'a diplomatik baskı uygulamayı ve gerektiğinde Husilerin saldırı kapasitesini yok etmeye yönelik hava saldırıları gerçekleştirmeyi kapsadığı bilgisi de paylaşıldı.

Görüşmede Sunak'ın, İngiltere'nin Ukrayna'ya yaptığı askeri yardımlar konusunda Biden'ı bilgilendirdiği ifade edilen açıklamada, iki liderin Rusya'ya karşı Ukrayna'ya destek vermenin önemi konusunda mutabık olduklarını dile getirdiği aktarıldı.

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