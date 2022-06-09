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Dünya

Biden ve Trudeau'dan ortak mesaj

ABD Başkanı Joe Biden ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau, yaptıkları görüşmede, Rusya'ya yaptırımların, Ukrayna'ya da yardımların sürdürülmesi mesajı verdi.

AA9 Haziran 2022 Perşembe 23:57 - Güncelleme:
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Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden ve Trudeau, Los Angeles'taki "9. Amerika Ülkeleri Zirvesi" kapsamında bir araya gelerek bölgesel iş birliği, Kovid-19 salgını, göç, gıda güvenliği gibi konuları ele aldı.

Rusya-Ukrayna savaşı bağlamında iki lider, Rusya'ya yaptırımları sürdürme taahhüdü verdi.

Biden ve Trudeau, savaştan etkilenen milyonlarca Ukraynalıya ekonomik, kalkınma ve insani yardım çabalarını ele alırken Ukrayna'ya savunma yardımını sürdürecekleri vurgusu yaptı.

Kanada'yı Rusya'ya yönelik yaptırımlar konusunda yaptığı iş birliğinden dolayı tebrik eden Biden, Trudeau ile ay sonunda Madrid'de yapılacak NATO zirvesinde bir araya gelmeyi sabırsızlıkla beklediğini vurguladı.

İki lider, tedarik zinciri konusunda da görüşürken 2050'ye kadar "sıfır karbon salınımı" hedefini de ele aldı.

- Biden'ın "Amerika Ülkeleri Zirvesi" kapsamındaki programı sürüyor

Biden, Los Angeles'ta devam eden zirve kapsamında bugün, CEO'lar toplantısında bir konuşma yaparak burada ekonomik istikrarın önemine işaret etti.

ABD Başkanı Biden ve eşi Jill Biden, zirveye katılan liderler ve eşlerine bugün resepsiyon verecek.

  • Joe Biden
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  • yaptırım

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