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Dünya

Biden ve Xi arasında kritik görüşme!

Çin Devlet Başkanı Xi Jingping'in ABD Başkanı Joe Biden ile yapacağı ilk görüşmede ABD'yi Tayvan konusunda 'geri adım atması' konusunda uyarması bekleniyor.

15 Kasım 2021 Pazartesi 09:46 - Güncelleme: 15 Kasım 2021 Pazartesi 09:48
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Konu hakkında bilgi Çin basınında yer aldı.

İki ülke arasında aralarında başta Çin'in kendi parçası olarak gördüğü Tayvan olmak üzere ticaret, teknoloji ve Sincan'da yaşanan insan hakları ihlalleri gibi birçok konuda anlaşmazlık yaşanırken Xi ve Biden'ın Beijing yerel saati ile yarın sabah bir görüşme gerçekleştirmesi planlanmış durumda.

Çin'de China Daily gibi devlet basın kuruluşları Çin-ABD ilişkileri gibi önemli konularda yetkililer tarafından bilgilendirilirken daha önce Çinli liderlerin hangi konulara öncelik verecekleri konusunda doğru tahminlerde bulunmuşlardı.

Global Times'ın bugünkü manşetinde "Tayvan sorunu Çin'in nihai kırmızı çizgisi" ifadesi yer alırken haberde "Çin ve ABD arasında stratejik bir sorun yaşanmasının önüne geçmek için ABD Tayvan konusunda geri adım atmalı ve bu konuya müdahil olmamalı" denildi.

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