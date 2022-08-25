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Dünya

Biden ve Zelenski'den Rusya'ya çağrı

ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna Başkanı Volodimir Zelenski, yaptıkları telefon görüşmesinde, Zaporijya Nükleer Santrali'nin tüm kontrolünün Ukrayna'ya ve Uluslararası Atom Enerjisi Kurumuna (UAEA) verilmesi için Rusya'ya çağrıda bulundu.

AA25 Ağustos 2022 Perşembe 22:03 - Güncelleme:
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Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Biden ve Zelenski'nin bugün telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.

Biden'ın Zelenski'yi, Ukrayna'nın bağımsızlık günü nedeniyle kutladığı ve Ukrayna halkının 6 aydır gösterdiği direnci hayranlıkla izlediğini dile getirdiği ifade edilen açıklamada, "Biden, ABD'nin Ukrayna'ya desteğini sürdürdüğünü belirtti ve dün duyurulan 3 milyar dolar da dahil devam eden güvenlik yardımları konusunda Zelenski'ye bilgi verdi." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, iki liderin Zaporijya Nükleer Santrali'nin tüm kontrolünün Ukrayna'ya ve UAEA'ya verilmesi için Rusya'ya çağrıda bulunduğu aktarıldı.

- Beyaz Saray'dan "nükleer santraller, savaş alanı olamaz" açıklaması

Öte yandan, Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre de düzenlediği günlük basın toplantısında, Zaporijya Nükleer Santrali'ne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Jean-Pierre, "Bir nükleer santral hiçbir zaman bir savaş alanı olmamalıdır. Rusya, santralin çevresinde askerden arındırılmış bölge kurulmasına razı olmalı ve en yakın zamanda burayı UAEA'nın uluslararası güvenlik denetimine bırakmalıdır." diye konuştu.

  • ABD Başkanı Joe Biden
  • Ukrayna Başkanı Volodimir Zelenski
  • Zaporijya Nükleer Santrali

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