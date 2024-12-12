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Dünya

Biden yeni af listesini yayınladı! Bin 500 kişinin cezası hafifletildi

ABD Başkanı Joe Biden, bin 500 kişinin cezasını hafifletti ve hüküm giymiş 39 ABD vatandaşını affetti.

IHA12 Aralık 2024 Perşembe 17:51 - Güncelleme:
Biden yeni af listesini yayınladı! Bin 500 kişinin cezası hafifletildi
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ABD'nin 20 Ocak'ta görevi sona erecek olan Başkanı Joe Biden, oğlu Hunter Biden'ı affettiği için gelen tepkilerin ardından yeni af listesini yayınladı. Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamaya göre Biden, Covid-19 salgını sırasında cezaevinden tahliye edilerek ev hapsine alınan ve aileleri ile toplumla başarılı bir şekilde yeniden entegre olan yaklaşık bin 500 kişinin cezasını hafifletti.

YENİ AF VE CEZA İNDİRİMLERİ YOLDA

ABD Başkanının ayrıca uyuşturucu suçları da dahil olmak üzere şiddet içermeyen suçlardan hüküm giymiş 39 kişiyi affetmeye karar verdiği belirtilen açıklamada, Biden'ın bir günde en fazla af kararı alan ABD başkanı olduğu kaydedildi. Açıklamada, Biden'ın gelecek haftalarda yeni af ve ceza indirimleri yapmasının beklendiği bildirildi.

ABD Başkanı Joe Biden, 2 Aralık'ta vergi kaçırmakla ve silah edinmede usulsüzlük yapmakla suçlanan oğlu Hunter Biden'ı, daha önce hakkındaki yasal sürece müdahale etmeyeceğini belirtmesine rağmen resmen affetmiş ve tepki çekmişti.

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