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Dünya

Biden yeni Yüksek Mahkeme yargıcı adayının siyahi bir kadın olacağını açıkladı

ABD Başkanı Joe Biden, emeklilik kararı alan Yüksek Mahkeme Yargıcı Stephen Breyer'ın yerine siyahi bir kadını aday göstereceklerini ve kararını şubat ayı bitmeden açıklayacağını duyurdu.

AA27 Ocak 2022 Perşembe 21:20 - Güncelleme: 27 Ocak 2022 Perşembe 21:21
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Biden, emeklilik talebini bugün kendisine ileten Yargıç Breyer ile Beyaz Saray'da basın açıklamasında bulundu.

Breyer'ın ülkenin bölündüğü bir dönemde "model bir kamu görevlisi" olduğunu belirten Biden, Breyer'e hizmetleri için teşekkür etti.

Biden, Breyer'ın yerine atayacağı isme henüz karar vermediğinin altını çizerek, "Breyer'ın yerine aday göstereceğim kişi ABD tarihinde bu göreve aday gösterilen ilk siyahi kadın olacak. Bunu yapmanın zamanı geldi geçiyor. Adaylık kampanyamda bunun sözünü vermiştim ve dediklerimi harfiyen yerine getireceğim." dedi.

Adayını belirlerken Kongredeki hem Cumhuriyetçiler hem de Demokratlarla temas halinde olacağını vurgulayan Biden, "Şubat ayı bitmeden önce kararımı verip adayımı açıklama niyetindeyim." diye konuştu.

ABD Yüksek Mahkemesinin 9 yargıcından biri olan ve liberal duruşuyla bilinen 83 yaşındaki Stephen Breyer bugün Biden'a gönderdiği dilekçede yaz aylarında emekli olacağını bildirmişti.

Breyer'ın emekli olmasının ardından ABD Başkanı Joe Biden da ilk Yüksek Mahkeme yargıcı adayını seçme şansına sahip olacak.

Biden'ın adayının, Yüksek Mahkeme'deki 6 "muhafazakar" yargıca karşı 3 "liberal" yargıç dengesini değiştirmemesi bekleniyor.

  • ABD Başkanı Joe Biden
  • Joe Biden
  • Stephen Breyer

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