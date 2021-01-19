AA 19 Ocak 2021 Salı 13:31 - Güncelleme: 19 Ocak 2021 Salı 13:34

Kanada basınında yer alan habere göre, Alberta eyaleti Başbakanı Kenney, dün, Biden yönetiminin boru hattı projesine son vereceği iddiaları üzerine açıklamada bulundu.

Kenney, Biden'ın görevi devralmasının ardından Keystone XL petrol boru hattı projesini iptal etmesi halinde konuyu mahkemeye taşıyacaklarını belirtti.

Biden'ın, Kanada'ya saygı göstereceğini ve konuyu kendileriyle konuşacağını umduklarını dile getiren Kenney, "Kesinlikle Kanada ile ABD arasındaki ilişki en azından bu tartışmaya değer." dedi.

Doğal Kaynaklar Bakanı Seamus O'Regan da yaptığı açıklamada, "Kanada petrolü, güçlü çevre ve iklim politikalarıyla çıkarılıyor. Bu proje sadece hayati önem taşıyan Kanada-ABD enerji ilişkisini güçlendirmekle kalmayacak, aynı zamanda sınırın her iki tarafındaki işçiler için binlerce istihdam sağlayacak." ifadesini kullandı.

Kanada basınında, Biden'ın görevinin ilk gününde Keystone XL petrol boru hattı projesin iptal edeceği iddiası yer almıştı.

Kanada petrolünü, ABD'nin Meksika Körfezi'ndeki rafinerilerine taşıyacak 2 bin 735 kilometrelik petrol boru hattı projesinin günde yaklaşık 800 bin varil petrol aktarımı yapacağı öngörülüyor.

Eski ABD Başkanı Barack Obama, Keystone XL petrol boru hattı projesini Kasım 2015'te çevresel nedenlerden reddetmiş, Başkan Donald Trump ise projeye 24 Mart 2017'de onay vermişti.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Biden'ın seçim zaferi nedeniyle yaptığı telefon görüşmesinde Keystone XL'i birinci öncelik olarak gündeme getirmişti.